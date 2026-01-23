РФ вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини

Російські війська продовжують атаки на об’єкти критичної інфраструктури Житомирської області, попри заяви про готовність до мирних переговорів. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Фото: ДСНС

За його словами, вночі на території регіону було пошкоджено один із важливих інфраструктурних об’єктів.



«На місці ворожого удару виникла пожежа, яку оперативно локалізували та ліквідували наші рятувальники. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих», — зазначив очільник області.

Фото: ДСНС

Інформацію про атаку також підтвердили в обласному управлінні ДСНС. За даними рятувальників, займання було швидко ліквідовано, загрози для населення наразі немає.