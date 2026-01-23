У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі в Пензенській області РФ

Сили оборони вразили нафтобазу «Пензанафтопродукт» у Пензенській області РФ. Фото: скріншот

Сили оборони вразили нафтобазу «Пензанафтопродукт» у Пензенській області РФ у рамках планомірного та системного зниження наступальних можливостей та військово-економічного потенціалу російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У районі підприємства спалахнула пожежа, масштаби збитків уточнюються.



Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.



Раніше ми писали, що вночі 23 січня БПЛА атакували нафтобазу АТ «Пензанафтопродукт» у місті Пенза РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»