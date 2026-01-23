Питання Донбасу ключове на переговорах з Росією та США в Абу-Дабі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Питання Донбасу ключове на переговорах. Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, це питання обговорюватимуть три сторони в Абу-Дабі 23 та 24 січня.



«З керівником групи Умєровим вночі та вранці говорив. Він даватиме мені відповідні сигнали на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей», – заявив президент.

Нагадаємо, що в ніч з 22 на 23 січня у Москві відбулися переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з головою Кремля Володимиром Путіним. Вже 23 січня в Абу-Дабі стартують тристоронні переговори між українською, російською та американською делегаціями.



Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков перед переговорами в Абу-Дабі заявив, що важлива умова Росії для мирних переговорів – вихід ЗСУ з Донбасу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко