Росіяни намагаються форсувати річку біля Вовчанська на квадроциклах

Російські війська почали застосовувати нову тактику на Вовчанському напрямку, намагаючись форсувати річку за допомогою квадроциклів. Про це повідомляє військовий Telegram-канал «Офіцер».



За інформацією каналу, окупанти шукають найвужчі ділянки русла, де вода достатньо промерзла, після чого намагаються на швидкості прорватися на інший берег.



Старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс» зазначає, що подібні дії є вкрай небезпечними та фактично приреченими на провал.



«Це ще одна абсурдна тактика, яка не має шансів на успіх. Але на ділянках фронту, де річка формує лінію бойового зіткнення, можливі спроби пересування піхоти по річках, які покриті кригою», — пояснив він.



За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських підрозділів у районах п’яти населених пунктів, зокрема поблизу Вовчанська.

Просування ЗС РФ на Вовчанському напрямку.

Тим часом самі російські військові публікують відео зі знищених позицій своїх підрозділів, коментуючи важкі втрати та неможливість просування на цьому напрямку.



«Там далі Вовчанськ, туди не пройти, будемо міняти хлопців на позиціях. Ось що означає, коли людина "вигорає на роботі"», - коментує загарбник, показуючи залишки чергового окупанта.