У Дружківці виявили російські магнітні міни: у МВА звернулися до жителів

Російські магнітні міни. Фото: Дружківська ГВА

У місті Дружківка Донецької області виявили російські магнітні міни, які становлять серйозну загрозу життю та здоров'ю людей. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



У МВА місцевих жителів закликають не торкатися підозрілих об'єктів, не наближатися до них і не намагатися переміщати чи знешкоджувати самостійно.



«У разі виявлення підозрілого предмета негайно повідомте Національну поліцію за номером 102 або ДСНС за номером 101. Подбайте про власну безпеку та обов'язково попередьте рідних, близьких та сусідів», – зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, що вночі 22 січня війська Росії обстріляли Дружківку, внаслідок чого у місті пошкоджена пожежна частина.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко