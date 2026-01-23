ШІ-перехоплювачі зупинятимуть «Шахеди» ще на кордоні — експерт

Збитий БПЛА.

В Україні готуються до запуску нової системи протидії ударним дронам РФ, яка дозволить знищувати «Шахеди» ще на підльоті до кордону. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.



За його словами, вже найближчим часом російські безпілотники можуть практично перестати долітати до Києва, Дніпра, Одеси та інших великих міст завдяки впровадженню ШІ-перехоплювачів.

Коментуючи цю заяву, фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, що ключове завдання — не чекати дрони в глибині країни, а знищувати їх ще на підльоті.



За його словами, ефективна система має базуватися на трьох основних елементах:

— створенні суцільного радіолокаційного поля вздовж усіх кордонів;

— високій щільності екіпажів зенітних дронів та інших засобів ураження;

— єдиній автоматизованій системі розподілу цілей у реальному часі.



Водночас експерт попереджає, що це не стане остаточною перемогою у повітряній війні. У відповідь Росія може перейти на швидкі реактивні БПЛА нового покоління типу «Герань-5».



«Якщо ми хочемо зберегти перевагу, потрібно вже зараз розробляти рішення проти дронів зі швидкістю понад 500 км/год», — наголосив Бескрестнов.



Він також повідомив, що над створенням нової системи працюватиме заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров, а сам Бескрестнов долучиться до проєкту як технічний консультант.