Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Українські війська провели спецоперацію та уразили 14 бронемашин у тилу російської армії на Лиманському напрямку
23 січня 2026, 17:35

Російська бронемашина у тилу на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Російська бронемашина у тилу на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Нещодавно екіпажі загону спеціального призначення Lasar's Group НГУ успішно реалізували спецоперацію з ураження російської техніки на Лиманському напрямку. Про це повідомили у підрозділі.

Українські бійці завдали ударів по 14 бронемашинах, які окупанти ховали в тилу та готували до застосування у штурмах. Цілі виявили екіпажі аеророзвідки Lasar's Group, після чого важкі бомбери вдарили по бронетехніці. В результаті знищена одна ББМ, ще 13 – підбиті.

«Техніку противник нещодавно перемістив у новий район дислокації. Для неї почали копати капоніри, щоб надалі обладнати закриті гаражі. Однак «Лазарі» відпрацювали до завершення інженерних робіт. Ворог, ймовірно, планував використати техніку для посилення атак на Лиманському напрямку. І завдяки спецоперації Lasar's Group наступальний потенціал агресора на цій ділянці фронту вдалося зменшити», – зазначили у підрозділі.

Нагадаємо, що ЗСУ дронами знищили артилерію російської армії на Лиманському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

