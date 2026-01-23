У Запоріжжі ремонтують житло для ВПО: серед фірм-підрядників «всі свої»

Житло для ВПО у Запоріжжі. Фото: «Локатор медіа»

В Запоріжжі має з’явитися житло для внутрішньо переміщених осіб, департамент з управління житлово-комунального господарства міської ради замовив ремонт 31 квартири на 25,3 млн грн. Проте виникає багато питань, серед 31 квартири є 24, де підрядники пов’язані між собою, а у двох з них — це практично взагалі одна і та сама людина. Про це передає «Локатор медіа».



Фірми ТОВ «ВБА Груп» та ТОВ «РіКБуд+», які мають одного власника Богдана Швеця, взяли на себе 15 квартир. Раніше чоловік працював на будівельну фірму «Анстрой» (раніше «Апалуза юа»).



Фірма «ВБА Груп» взяла на себе 10 квартир на 8, 8 млн гривень. До липня 2025 року ця компанія, яка мала назву ТОВ «Хукашоп», займалася роздрібною торгівлею тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, а з липня фірма перекваліфікувалася на будівельників, крім того, змінила основний КВЕД на будівництво житлових і нежитлових будівель.



Ще одна фірма «РІКБуд» зареєструвалась 20 жовтня 2025 року, і отримала 5 контрактів на 3,6 млн грн.

Проєктні роботи для всіх 15 квартир виконує підприємець Антон Шуваєв, який у 2015 році працював начальником насосної станції «Павло-Кічкас» КП «Водоканал». Варто зазначити, що цей Шуваєв до березня 2021 року володів компанією «Анстрой», в якій працював той самий Богдан Швець. Також він володів будівельною фірмою «Анстрой Лімітед» (тепер – «Тіхінджі Елейс»), а його дружина Олена Шуваєва є співвласницею «Анстрой проєкт», яка з 2022 року отримала чимало контрактів на проєктні роботи та авторського нагляду з відбудови будинків, що постраждали від обстрілів.



Ще одною підрядницею стала підприємиця Олена Атаман. У червні 2025 році вона зареєструвалася як ФОП, а в листопаді отримала підряди на ремонти 7 квартир за 6,2 млн грн. Пані Олена працює головною бухгалтеркою у фірмі «Догода-інвест», основною діяльністю якої є будівництво.



Як зазначається, ТОВ «Догода-інвест» належить Євгену Кривому, який працює консультантом на громадських засадах депутатки Регіни Харченко, яка зараз виконує обовʼязки голови Запорізької міської ради.



ТОВ «ЮДЛ Строй» Єлизавети Добрунової буде ремонтувати дві квартири за 1,6 млн гривень. В листопаді 2023 року фірма отримала перший підряд на підвального приміщення ясел-садочка «Лебедик» за 1,4 млн грн. Дві квартири за собою позначила фірма «УСПО Буд Груп» за 1,7 млн гривень, власником є Сергій Дядя. До січня 2025-го її основним кведом була діяльність у сфері права, а потім стало будівництво житлових і нежитлових будівель, а незабаром після цього компанія почала брати участь у закупівлях.

Також за 1,6 млн гривень буде ремонтувати компанія «ЗСК Констракшин» дві квартири. Одну квартиру будуть ремонтувати дві фірми — «УСПО Буд» і «Скайтоп Компані».