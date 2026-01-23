M1117 Guardian в Афганістані, фото ілюстративне, джерело - U.S. Army

У США для України відновлюють виробництво бронетранспортерів MSFV, які спершу розробляли для Афганістану. Перший багатомільйонний контракт уже укладено, а машини активно постачаються до ЗСУ, повідомляє Defence Express.



Американська компанія Textron Systems оголосила про контракт на виробництво Mobile Strike Force Vehicle (MSFV) Commando Select. Це фактично та сама машина, що й M1117 Guardian, але призначена для іноземних чи приватних замовників.



Вартість контракту — 163,4 млн доларів. В рамках угоди планується постачання 65 одиниць MSFV та річне забезпечення запчастинами. Орієнтовна ціна однієї бронемашини — близько 2,5 млн доларів.



Контракт укладено в рамках ініціативи USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). При цьому, за даними Міністерства оборони США, угода фактично була підписана ще у вересні 2025 року, а машини мають надійти до 30 листопада 2028 року. Фінансування планувалося з бюджету USAID 2024 фінансового року.



Як зазначають виробники, Commando Select — це той самий M1117 Guardian, який спочатку створювався під потреби Афганської національної армії. Машина має загальну масу 18,1 т, швидкість до 100 км/год, запас ходу 644 км, екіпаж з 3 осіб та десантний відсік для 7 піхотинців. Машина оснащена посиленим захистом від мін та саморобних вибухових пристроїв.