Росія готує удари стратегічною авіацією — монітори

Літак стратегічної авіації ПКС РФ здійснює запуск ракети.

Канали, що стежать за ворожою авіацією, повідомляють про низку ознак, які можуть свідчити про можливу підготовку росіян до ракетних ударів стратегічною авіацією, інформують «Новини Донбасу».



Сьогодні вдень було зафіксовано перебування двох бортів Ту-95МС у повітрі з аеродрому «Олєнья», Мурманська область, РФ. Повідомляється, що літаки виконують передислокацію на аеродром «Енгельс-2», імовірно для спорядження крилатими ракетами.



Пізніше в небі зафіксували один борт Ту-22М3, який наразі перебуває в Архангельській області.



Про таку можливість повідомляли ще вчора під час переговорів Володимира Путіна з американською делегацією. Варто нагадати, що перед ракетними ударами стратегічною авіацією РФ противник зазвичай застосовує балістичну зброю та БПЛА.