Федоров обговорив із США постачання озброєння та нові програми

Міністр оборони України Михайло Федоров та Джулі Девіс.

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс.



Він подякував Сполученим Штатам за всебічну підтримку України — військову та дипломатичну — та наголосив на готовності поглиблювати співпрацю. Окремо відзначив важливість ініціативи PURL, яка забезпечує Сили оборони критично важливим озброєнням.



Федоров розповів про роботу з партнерами над продовженням PURL та ще одного американського механізму — JUMPSTART, що гарантує довгострокове постачання критичного озброєння виробництва США. Для захисту неба важливо якнайшвидше мати чіткий прогноз постачання ракет ППО на поточний рік та забезпечити надійні поставки на наступні роки.



Під час зустрічі обговорили організацію спільної аналітики застосування ключових американських систем — Patriot, HIMARS та інших, базуючись на даних з поля бою. Це дозволить спільно розвивати системи та підвищувати їх ефективність.



Ще один пріоритет — артилерійські снаряди з лазерним наведенням, що суттєво підвищують точність та глибину ураження. Міністр розраховує на підтримку США у цьому напрямку. Окремо обговорили реалізацію масштабної угоди Drone Deal. Працюють над тим, щоб американські партнери могли безпосередньо тестувати українські дрони без зайвої бюрократії.

Нагадаємо, у США для України відновлюють виробництво бронетранспортерів MSFV, які спочатку розроблялися для Афганістану.