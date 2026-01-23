ЄС та США готують план відновлення України на $800 млрд

Поки ЄС та США розробляють план відновлення України, РФ продовжує руйнувати її інфраструктуру.

Згідно з документом, отриманим POLITICO, США та Європейський союз планують мобілізувати 800 млрд доларів державних та приватних коштів для відновлення України після завершення повномасштабного вторгнення Росії.



На 18-сторінковому документі викладено 10-річний план відновлення країни з прискореним вступом України до ЄС. Європейська комісія розповсюдила документ серед столиць перед самітом лідерів ЄС, де його обговорювали 22 січня.



Стратегія фінансування передбачає довгострокові інвестиції до 2040 року та включає оперативний 100-денний план запуску проєкту. Проте експерти, зокрема BlackRock, попереджають: залучення зовнішнього капіталу буде вкрай складним, поки тривають бойові дії.



«Якщо ви управляєте пенсійними фондами, інвестувати в зону бойових дій практично неможливо», — зазначив віцепрезидент BlackRock Філіпп Гільдебранд на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.



План процвітання є частиною 20-пунктного мирного плану, зосередженого на переході України від надзвичайної допомоги до сталого економічного зростання, а не на військовій «дорожній карті».



Документ передбачає пряме залучення американських компаній та експертів, а також підкреслює роль США як стратегічного партнера, інвестора та мобілізатора приватного капіталу. Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк брав участь у переговорах разом із Джаредом Кушнером та спеціальним посланцем Стівом Віткоффом.



Протягом наступних десяти років ЄС, США та міжнародні фінансові організації, включно з МВФ та Світовим банком, планують виділити 500 млрд доларів із державних і приватних джерел. Європейська комісія додатково надасть Києву 100 млрд євро у рамках наступного семирічного бюджету блоку, що має залучити ще 207 млрд євро інвестицій.



Документ також передбачає, що США інвестуватимуть в інфраструктуру, енергетику, технології та видобуток критично важливих мінералів в Україні після завершення конфлікту. Проте бізнес у країні навряд чи зможе розвиватися, поки тривають бойові дії.



«Дуже важко уявити, що це відбудеться у великих масштабах, поки літають дрони та ракети», — підкреслив Гільдебранд.