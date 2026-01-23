Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Кривому Рогу

Національна поліція України оприлюднила відео, на якому зафіксовані перші хвилини після балістичного удару Росії по Кривому Рогу. Кадри зняті безпосередньо патрульними, які прибули на місце атаки одними з перших.



За інформацією правоохоронців, напередодні місто зазнало наймасштабнішої комбінованої атаки за останній час. Під час патрулювання поліцейських попереджали по рації про запуск балістичних ракет із тимчасово окупованого Криму.



Одразу після вибухів патрульні надавали допомогу пораненим, координували роботу екстрених служб, організовували безпечний проїзд для карет швидкої та рятувальників, а також забезпечували громадський порядок.







У поліції наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.



«Почувши сирени — негайно прямуйте до укриття. Це реально рятує життя», — підкреслили правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок балістичного удару по Кривому Рогу 22 січня кількість постраждалих зросла. Медики продовжують надавати допомогу пораненим, частина з них перебуває у лікарнях.