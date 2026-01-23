Окупанти залучають дітей до роботи в ЖКГ в окупованому Донецьку — Жовта Стрічка

Через гостру нестачу працівників у сфері житлово-комунального господарства на тимчасово окупованих територіях Донбасу російська адміністрація почала залучати до робіт неповнолітніх. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



За даними активістів, першими під так зване «нововведення» потрапили учасники проросійської організації «Юнармія». У Донецьку та Алчевську підлітків використовують для виконання комунальних завдань за запитом окупаційної влади.



Йдеться про прибирання снігу, очищення територій, підсобні та господарські роботи, які раніше виконували штатні працівники ЖКГ. Фактично дітей залучають до примусової праці під виглядом «громадської активності».

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Росією місті Алчевськ Луганської області фіксуються проблеми з теплом та електроенергією.