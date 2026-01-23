В Абу-Дабі відбулися перші переговори України, США та РФ

В Абу-Дабі відбулася перша зустріч представників України, США та Росії у форматі тристоронніх переговорів. За попередніми оцінками сторін, розмова була продуктивною і триватиме також наступного дня, повідомляють «Новини Донбасу».



Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час перемовин сторони обговорюють можливі параметри завершення війни. За його словами, зараз ключовим є отримати чіткі відповіді від Росії щодо її готовності припинити бойові дії.



«Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Делегація постійно на зв’язку: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Вадим Скібіцький», — зазначив Зеленський.



Глава держави підкреслив, що наразі зарано робити остаточні висновки щодо результатів переговорів. Остаточна оцінка буде можлива після другого дня зустрічей та конкретних сигналів з боку російської сторони.



«Потрібно, щоб не лише Україна прагнула завершення війни та гарантій безпеки, а щоб подібне бажання з’явилося і в Росії», — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах з Росією і США в Абу-Дабі.