У Бєлгородській області дрон знищив автобус, п'ятеро людей постраждали

У Бєлгородській області безпілотник атакував службовий автобус, в результаті чого постраждали щонайменше п'ятеро людей. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
За офіційною версією, двоє чоловіків і дві жінки отримали мінно-вибухові травми й множинні осколкові поранення. Їх доставили до Грайворонської центральної районної лікарні.
Автобус, за даними місцевої влади, повністю згорів. Пізніше Гладков також повідомив про ще один інцидент: у селі Грузьке безпілотник атакував легковий автомобіль.
Нагадаємо, в Бєлгороді після падіння російського боєприпасу евакуювали понад 1700 осіб.
