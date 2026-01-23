Слов’янськ під обстрілом FPV-дронів: пошкоджено будинки та авто

Слов’янськ сьогодні, 23 січня, зазнав серії атак FPV-дронів, повідомляє канал Слов’янської міської військової адміністрації.



За словами начальника адміністрації Вадима Ляха, внаслідок атак були пошкоджені автомобілі, багатоповерхові та приватні будинки.



«На щастя, обійшлося без постраждалих», — зазначив Лях.



Місцеві служби вже розпочали обстеження та ліквідацію наслідків ударів, працюючи над тим, щоб відновити пошкоджені об’єкти та забезпечити безпеку мешканців.

Раніше повідомлялося, що в районі Слов'янська зафіксовано активність невідомого типу ворожого безпілотника.