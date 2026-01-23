Окупанти розміщують військових у школах, під загрозою цивільні

Українська розвідка перехопила телефонну розмову мешканки Бєлгородської області РФ, яка обурюється через розміщення солдатів окупаційних військ у школі в центрі населеного пункту.







За її словами, військових «посадили в школі», що ставить під загрозу безпеку цивільного населення. Жінка зазначає:

«Центр села! Центр населеного пункту. Він не відселений... Та ви що, ненормальні?

Вона додає, що через присутність солдатів та обстріли з артилерії у школі відчувався сильний шум:

«Гуркіт такий був, що у мене двері відчинялися… Те, що солдати там сидять, що школа. І били з артилерії – кажуть. Там гуркіт такий був, це саме, довбали, що у мене двері відкривалися тут»

Експерти підкреслюють, що такі дії окупантів ставлять під загрозу життя і здоров’я цивільних та порушують міжнародні норми щодо захисту населення у воєнний час.

Нагадаємо, у Бєлгородській області безпілотник атакував службовий автобус, внаслідок чого постраждали щонайменше п'ятеро людей.