«Дорога смерті» на Костянтинівку: бойова логістика під постійним обстрілом

У мережі з’явилося відео так званої «Дороги смерті» на Костянтинівку. Запис опублікувала Бригада «Хижак», показавши головну транспортну артерію міста — проспект Свободи (до квітня 2024 року — проспект Ломоносова).
За словами авторів відео, шлях постійно перебуває під прицілом FPV-дронів, а спроби ворога прикривати його засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) не дають результату.
«Сьогодні бачиш побитий пікап. Завтра — згорілу "Рошель". Післязавтра — уражений НРК. Знищену техніку не встигають прибирати: що можна врятувати, буксирують одразу, решта залишається на узбіччях», — повідомляють військові.
Кожен проїзд цим маршрутом — ризик 50/50. Бойові броньовані машини для противника — пріоритетна ціль, тому багато техніки не повертається. Логістика змінюється на ходу: заїзд на квадроциклах, далі — пішки, підвіз боєприпасів здійснюється на НРК або на плечах.
Так виглядає щоденна робота на цьому напрямку: пройти шлях і повернутися живим.
