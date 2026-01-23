«Дорога смерті» на Костянтинівку: бойова логістика під постійним обстрілом

У мережі з’явилося відео так званої «Дороги смерті» на Костянтинівку. Запис опублікувала Бригада «Хижак», показавши головну транспортну артерію міста — проспект Свободи (до квітня 2024 року — проспект Ломоносова).



За словами авторів відео, шлях постійно перебуває під прицілом FPV-дронів, а спроби ворога прикривати його засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) не дають результату.



«Сьогодні бачиш побитий пікап. Завтра — згорілу "Рошель". Післязавтра — уражений НРК. Знищену техніку не встигають прибирати: що можна врятувати, буксирують одразу, решта залишається на узбіччях», — повідомляють військові.



Кожен проїзд цим маршрутом — ризик 50/50. Бойові броньовані машини для противника — пріоритетна ціль, тому багато техніки не повертається. Логістика змінюється на ходу: заїзд на квадроциклах, далі — пішки, підвіз боєприпасів здійснюється на НРК або на плечах.







Так виглядає щоденна робота на цьому напрямку: пройти шлях і повернутися живим.