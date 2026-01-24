Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Чехія готова передати Україні чотири літаки L-159
24 січня 2026, 00:56

Чехія готова передати Україні чотири літаки L-159

Чехія готова передати Україні чотири літаки L-159

Начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржека підтвердив, що чеська армія готова передати Україні чотири легкі бойові літаки L-159, і це не вплине на обороноздатність країни. За його словами, військове керівництво Чехії підтримує таке рішення та рекомендує здійснити передачу, повідомив чеський військовий оглядач praisethesteph.

Ржека зазначив, що нині основна роль L-159 у чеських Повітряних силах уже не бойова, а навчальна. Водночас він наголосив, що будь-які безпілотники, які будуть знищені цими літаками над територією України, не становитимуть загрози для Чехії.

Раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявляв, що Прага не планує продавати або передавати Україні легкі бойові літаки, які могли б використовуватися для перехоплення дронів. Однак позиція Генерального штабу свідчить про можливу зміну підходу до цього питання.

