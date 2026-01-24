Донецька ОВА: за добу один поранений: Краматорськ знову під ударом

Минулої доби, 23 січня, російські війська поранили одного мирного жителя Донецької області. Постраждалий — мешканець Краматорська.



Як повідомляє Донецька ОВА, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жертвами російського обстрілу в регіоні стали вже 3986 мирних жителів. Ще 8814 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.



При цьому загальна статистика щодо Донецької області наводиться без урахування Маріуполя та Волновахи, де втрати серед цивільного населення залишаються не до кінця підрахованими.

Нагадаємо, вчора Слов'янськ зазнав серії атак FPV-дронів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»