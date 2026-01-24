Щодо публікації «Пастка “родинних зв’язків”…», що виявилася фейком

Вчора, 23 січня, ми помилково розмістили новину «Пастка “родинних зв’язків”: як нові правила РФ ізолюють мешканців окупованих територій». Інформація, яка в ній містилася, не відповідала дійсності. Після внутрішньої перевірки редакція ухвалила рішення видалити матеріал із сайту та соціальних мереж.



Стаття була опублікована в рамках взаємодії між учасниками Кластеру релокованих медіа.

Ми визнаємо цю помилку та перепрошуємо читачів за поширення недостовірної інформації. Редакція «Новин Донбасу» перегляне внутрішні процедури перевірки матеріалів, та взаємодії в рамках нового проєкту аби подібні ситуації не повторювалися.