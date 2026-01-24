Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Масована атака РФ по Києву: без світла майже 88 тисяч сімей, без опалення — 6 тисяч будинків
24 січня 2026, 11:05

Масована атака РФ по Києву: без світла майже 88 тисяч сімей, без опалення — 6 тисяч будинків

Наслідки атаки російської на Київ. ДСНС Києва Наслідки атаки російської на Київ. ДСНС Києва

Внаслідок нічної масованої атаки РФ по Києву без електропостачання залишилося майже 88 тисяч сімей. Про це повідомила компанія ДТЕК — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

За даними енергетиків, через ушкодження частина споживачів у Деснянському районі столиці залишилася без світла. У компанії наголосили, що відновлювальні роботи продовжуються без зупинок, незважаючи на складні погодні умови.

«Ще одна важка ніч для енергетики. Через атаку частина будинків у Деснянському районі залишилася без електрики. Насамперед ми відновлюємо електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без перерв, щоб якнайшвидше повернути світло до будинків», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Окрім перебоїв з електрикою, столиця зіткнулася із серйозними проблемами у системі теплопостачання. За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок масованої атаки та пошкодження критичної інфраструктури без опалення знову залишилося майже 6 тисяч будинків.

«Більшість із них — це будинки, які вже двічі підключалися або намагалися підключитися до теплопостачання після обстрілу 9 та 20 січня. Також є проблеми із водопостачанням на лівому березі та частково на правому», — повідомив Кличко.

Мер також уточнив наслідки падіння уламків БПЛА та ракет у різних районах міста. У Деснянському районі уламки впали на нежитлову будівлю. У Дніпровському районі сталася пожежа у гаражному кооперативі, також спалахнув бензовоз на парковці, а в одному з багатоквартирних будинків вибиті вікна.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено вікна приватного медичного закладу — без загоряння. У Голосіївському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, викликавши пожежу, а за іншою адресою було вибито вікна у приватному будинку.

У Солом'янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю. За останніми даними, в результаті атаки загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Трьох постраждалих було госпіталізовано.

Наслідки атаки російської на Київ. ДСНС Києва Наслідки атаки російської на Київ. ДСНС Києва

Нагадаємо, вчора ввечері армія РФ завдала балістичного удару по Кривому Розі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

