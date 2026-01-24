Армія РФ завдала понад півтори тисячі авіаударів і FPV-дронами по лінії фронту та населених пунктах Донецької області

Наслідки російських ударів по Донецькій області. Фото: Нацполіція України

Протягом 23 січня російські війська завдали масованих ударів по лінії фронту та житлових кварталів Донецької області. За даними поліції, за добу зафіксовано 1578 ворожих атак.



Під вогнем опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, а також селище Райгородок та село Рай-Олександрівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 16 цивільних об'єктів, серед яких шість житлових будинків.

У Краматорську внаслідок ворожих атак поранено мирного жителя. Пошкоджено багатоквартирний будинок та три приватні домоволодіння. Дружківку російські військові атакували із застосуванням безпілотників — руйнування зафіксовано у двох житлових будинках та на об'єкті інфраструктури.



По Слов'янську окупанти били FPV-дронами. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок та три автомобілі. На Костянтинівку було скинуто дві авіабомби КАБ-250. Внаслідок ударів зруйновано багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю.



У селищі Райгородок через влучання FPV-дрону пошкоджено житловий будинок, а в Рай-Олександрівці — цивільний автомобіль. За інформацією Донецької ОВА, за добу російські війська 20 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 132 особи, серед них — 28 дітей.

Наслідки російських ударів по Донецькій області. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, по Києву було завдано масованого російського удару, без тепла — шість тисяч будинків.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»