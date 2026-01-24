Reuters: переговори в Абу-Дабі пройшли без прогресу

Скріншот: Reuters

Переговори в Абу-Дабі між представниками США, України та Росії завершилися без досягнення будь-яких компромісів. Такий висновок робить агентство Reuters, пов'язуючи відсутність прогресу з постійними повітряними ударами по території України.



За даними агентства, Київ останнім часом зазнає посилення тиску з боку Вашингтона з метою схилити українську сторону до укладання мирної угоди.

Однак ключові суперечності залишаються незмінними. Росія продовжує наполягати на передачі під свій контроль усього Донбасу, тоді як Україна категорично відкидає будь-які територіальні поступки.



Раніше Об'єднані Арабські Емірати опублікували відео із закритої зустрічі делегацій США, України та Росії, яка відбулася увечері 23 січня в Абу-Дабі. Ці переговори стали першими з липня 2025 року, коли представники російської та української влади знову опинилися в одному приміщенні.

На відео, поширеному Reuters, зображені господар зустрічі — президент ОАЕ шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нахайян, керівник російської делегації та начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков, представник США Джаред Кушнер, секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров, а також спеціальний посланник Кирило Буданов.



Попри відсутність домовленостей представник Білого дому охарактеризував минулі переговори як «продуктивні».

Нагадаємо, армія РФ завдала понад півтори тисячі авіаударів і FPV-дронами по лінії фронту та населених пунктах Донецької області протягом доби.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»