Російські війська наблизилися до Предтечиного і Ступочок — DeepState

Ілюстративне фото

OSINT-проєкт DeepState поновив мапу бойових дій на сході України. За даними аналітиків, російські війська просунулися на Донеччині, наблизившись до населених пунктів Предтечине та Ступочки у Краматорському районі.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Предтечиного та Ступочек», — зазначили експерти DeepState.

Нагадаємо, армія РФ завдала понад півтори тисячі авіаударів та FPV-дронами по лінії фронту та населених пунктах Донецької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»