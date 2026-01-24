Українські пілоти FPV-перехоплювачів тримають небо Донеччини під контролем

Кадр із відео

Українські захисники утримують Донецьке небо під контролем. Пілоти FPV-перехоплювачів із батареї зенітних безпілотних авіаційних комплексів «Гарпун» бригади «Червона Калина» постійно стежать за безпекою повітряного простору на Покровському напрямку.



Останнім часом вони знищили російські дрони «Зала», «Молнія», «КВО (Князь Вєщій Алєг)», «Ланцет», «Гербера», «Зала-Куб» і «Суперкам». Кожен збитий безпілотник — це врятоване життя українських військових та зірвані плани противника. За оцінками, вартість знищеного обладнання перевищує один мільйон доларів.



Бійці зазначають, що точна робота FPV-пілотів не лише блокує розвідувальні операції ворога, а й серйозно послаблює його можливості проводити наступальні дії в Донецькій області.

Нагадаємо, українські війська провели спецоперацію та уразили 14 бронемашин у тилу російської армії на Лиманському напрямку.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»