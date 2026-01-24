Рятувальники ліквідують наслідки російських атак по усій Україні

Фото: ДСНС Києва

Екстрені служби МВС максимально задіяні для усунення наслідків російських ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.



Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Києві загинула одна людина, по країні поранено близько 40 осіб. Пошкодження зафіксовані на понад 170 об'єктах: серед них об'єкти енергетики, понад 60 житлових будинків та близько 80 цивільних автомобілів.



У Києві на місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, поліції та міські служби. До аварійно-відновлювальних робіт залучено 150 рятувальників-верхолазів із Сум, Львова, Одеси, Черкас, Івано-Франківська, Тернополя та інших регіонів.

Роботи ведуть поетапно з дотриманням правил безпеки для персоналу. Паралельно триває підтримка населення: у столиці розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності, зокрема на об'єктах бізнесу, та 91 пункт обігріву на 68 локаціях — переважно у дворах багатоповерхівок.

Спільно з партнерами рятувальники забезпечують людей гарячим харчуванням — вже видано понад 6000 порцій. Харків зазнав масованих атак БПЛА. Поранення отримали понад 30 осіб, включаючи двох дітей.

Пошкоджено цивільні об'єкти, у тому числі пологовий будинок, де перебували близько 30 пацієнтів із дітьми. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються, підрозділи ДСНС області посилено фахівцями з інших областей.



Чернігівщина посилена зведеним енергетичним загоном із потужними генераторами. Основні завдання — допомога населенню та відновлення критичної інфраструктури. Загалом по країні розгорнуто майже 11 000 пунктів незламності.

Служби МВС працюють у тісній координації з воєнними адміністраціями, місцевою владою та партнерами, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ударів та забезпечити людей базовими потребами. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються, ситуація перебуває під постійним контролем.

Нагадаємо, армія РФ завдала понад півтори тисячі авіаударів та FPV-дронами по лінії фронту та населених пунктах Донецької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»