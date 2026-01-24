Переговори США, Росії та України в Абу-Дабі завершено: третій раунд — наступного тижня

В Абу-Дабі завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між делегаціями Росії, США та України, присвяченими врегулюванню війни в Україні.



Після закінчення зустрічі представники американської делегації вирушили до аеропорта, що фактично підтвердило завершення переговорів. Офіційної інформації про досягнуті домовленості чи підсумки зустрічі поки що не оприлюднено.

За даними джерел, найскладнішим і найчутливішим питанням на переговорах, як і раніше, залишається тема територій. З боку США в консультаціях взяв участь спеціальний посланник президента Стів Віткофф, українську делегацію очолював голова Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.



У Кремлі раніше заявляли, що всі учасники російської делегації є військовослужбовцями. Журналіст Axios Барак Равід повідомив у соцмережі Х, що переговори були оцінені українською стороною як «позитивні» та «конструктивні».

За його інформацією, наступний, третій раунд тристоронніх переговорів США, Росії та України заплановано в Абу-Дабі наступного тижня.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що переговори в Абу-Дабі між представниками США, України та Росії завершилися без досягнення будь-яких компромісів. Такий висновок зробило агентство Reuters, пов'язуючи відсутність прогресу з постійними повітряними ударами по території України.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»