Під Гуляйполем українські військові взяли в полон штурмову групу РФ

24 січня 2026, 17:00

Українські військові взяли в полон російську штурмову групу із семи осіб у районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку фронту.

Як йдеться з опублікованих кадрів, усі захоплені військовослужбовці входили до складу однієї групи та були затримані під час бойових дій на лінії зіткнення.

Відео з полоненими було оприлюднено телеграм-каналом «Бутусов плюс». На записі зафіксовано момент після захоплення — росіяни перебувають під контролем українських військових, обставини їхнього полону уточнюються.

Раніше «Новини Донбасу» писали, як українські пілоти FPV-перехоплювачів тримають небо Донеччини під контролем.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

