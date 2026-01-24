Під Гуляйполем українські військові взяли в полон штурмову групу РФ

Українські військові взяли в полон російську штурмову групу із семи осіб у районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку фронту.



Як йдеться з опублікованих кадрів, усі захоплені військовослужбовці входили до складу однієї групи та були затримані під час бойових дій на лінії зіткнення.



Відео з полоненими було оприлюднено телеграм-каналом «Бутусов плюс». На записі зафіксовано момент після захоплення — росіяни перебувають під контролем українських військових, обставини їхнього полону уточнюються.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»