Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані

Російські військові вбили бригаду медиків із Голої Пристані Херсонської області, після чого спробували видати те, що сталося, за удар українського дрона. Окупаційна влада змінює версію того, що сталося в міру появи нових фактів.



Вранці так званий «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо опублікував повідомлення, в якому заявив, що автомобіль з медиками нібито атакували дроном ЗСУ.

При цьому він визнав дивну деталь: ні тіл загиблих, ні слідів поранень на місці не було виявлено — медики просто «зникли». Про це пише тг-канал «Луганщина оперативна».



Згодом Сальдо оновив свою позицію і повідомив, що всі члени бригади нібито загинули. Однак ця версія викликає серйозні сумніви: у разі удару безпілотника тіла загиблих було знайдено відразу, безпосередньо на місці події.



За інформацією, що надійшла з тимчасово окупованої території, автомобіль швидкої допомоги розстріляли російські військові. Тіла загиблих медиків, за словами джерел, намагалися приховати. Лише після того, як їх виявили, було запущено звичну пропагандистську версію про те, що «медиків убили фашисти».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»