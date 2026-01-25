У США заговорили про можливу зустріч Зеленського та Путіна — ЗМІ

Після переговорів в Абу-Дабі США допускають скору зустріч Зеленського і Путіна. Фотоколаж aa.com.tr

Після переговорів 23-24 січня між сторонами можуть вже найближчим часом відбутися наступні зустрічі в Абу-Дабі, і від того, як вони пройдуть, може залежати те, чи незабаром зустрінуться Зеленський з Путіним. Про це пише видання Axios із посиланням на американських чиновників.

Неназвані чиновники США назвали переговори, що відбулися, «важливим кроком» на шляху до наступного етапу переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

«Ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського», — заявив за підсумками зустрічей один з американських чиновників.

Цей чиновник висловив сподівання, що у разі, якщо наступні переговори в Абу-Дабі пройдуть успішно та принесуть більше зрушень, це може стати основою для зустрічі Зеленського з Путіним. Вона може відбутися у Києві чи Москві та стати знаковою подією, оскільки подібного не відбувалося вже багато років.

«Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустріччю лідерів. Ми не думаємо, що ми далекі від цього. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього», — наголосив чиновник США.

Американський представник також повідомив, що наступні переговори сторін в Абу-Дабі очікуються вже 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що 24 січня в Абу-Дабі завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між делегаціями Росії, США та України щодо врегулювання війни в Україні.