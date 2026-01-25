У Слов'янську через атаку дрона постраждали дві дівчини

Слов'янськ знову атакували FPV-дрони. Фото зі сторінки МВА у соцмережі

У суботу, 24 січня, місто Слов'янськ Донецької області знову зазнало атаки російських FPV-дронів. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Другий день поспіль Слов'янськ під атакою ворожих FPV», — написав він на своєму каналі.

За словами Ляха, внаслідок атак було пошкоджено автомобілі, багатоповерхівку.

Крім того, постраждали дві дівчини підлітка, які гуляли на вулиці. Обом надається медична допомога.

Раніше повідомлялося, що 23 січня Слов'янськ зазнав серії атак FPV-дронів. Внаслідок ударів були пошкоджені автомобілі, багатоповерхові та приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.