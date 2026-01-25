Війська РФ за добу 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області — ОВА

Наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області 24 січня. Фото: ОВА

Російські військові протягом минулої доби дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 25 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 8 будинків, у Заповідному – 5, у Торецькому та Кучеревому Яру – по 1.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську поранено 2 особи, пошкоджено багатоповерхівки та 2 автомобілі. У Дружківці зруйновано приватний будинок.

Бахмутський район. У Резниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту евакуйовано 84 особи, у тому числі 25 дітей, повідомив начальник Донецької ОВА.