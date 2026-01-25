Вночі та вранці Краматорськ зазнав російських авіаударів

Ілюстративне фото

Пізно ввечері 24 січня Краматорська громада була атакована російським безпілотником.

За повідомленням начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, о 22:30, з використанням БпЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі.

Обійшлося без постраждалих.

Також наголошується, що на світанку 25 січня Краматорська громада зазнала авіаударів: о 05:38, із застосуванням трьох ФАБ-250, російські війська завдали ударів по приватному сектору.

За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих, написав Гончаренко у телеграм-каналі МВА.

Пошкоджено 44 житлові будинки.

Встановлюються остаточні наслідки обстрілу.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 24 січня, місто Слов'янськ Донецької області знову зазнало атаки російських FPV-дронів. Постраждали дві дівчини-підлітка, які гуляли на вулиці. Обом надається медична допомога.