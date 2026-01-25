Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Вночі та вранці Краматорськ зазнав російських авіаударів
25 січня 2026, 12:58

Вночі та вранці Краматорськ зазнав російських авіаударів

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

Пізно ввечері 24 січня Краматорська громада була атакована російським безпілотником.

За повідомленням начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, о 22:30, з використанням БпЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі.

Обійшлося без постраждалих.

Також наголошується, що на світанку 25 січня Краматорська громада зазнала авіаударів: о 05:38, із застосуванням трьох ФАБ-250, російські війська завдали ударів по приватному сектору.

За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих, написав Гончаренко у телеграм-каналі МВА.

Пошкоджено 44 житлові будинки.

Встановлюються остаточні наслідки обстрілу.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 24 січня, місто Слов'янськ Донецької області знову зазнало атаки російських FPV-дронів. Постраждали дві дівчини-підлітка, які гуляли на вулиці. Обом надається медична допомога.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Краматорськ Атака БПЛА Авіабомби
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:12
В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
16:40
На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
17:50
Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані
13:43
П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
21:21
Окупанти залучають дітей до роботи в ЖКГ в окупованому Донецьку — Жовта Стрічка
15:58
Сили оборони вразили зосередження окупантів на захопленій Донеччині
12:28
Жителі окупованого Алчевська скаржаться на відсутність тепла у будинках
11:55
«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом
08:44
ЗС РФ знімають елітні підрозділи з фронту для захисту Криму
23:20
В окупованому Донецьку заявили про атаку на енергосистему
17:28
Росія розробила план для окупованих областей України до 2040 року. Що відомо і про що промовчав Кремль
16:16
Вдалося визначити точне місце удару по складу БК росіян у Дебальцевому
16:00
Окупаційний суд у Луганській області судить українського добровольця
13:08
В окупованому Маріуполі збій у роботі двох котелень: будинки без тепла та води
09:54
На окупованій Херсонщині швидка допомога стала платною
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
усі новини
09:59
Країни G7 передадуть Україні понад 6 тисяч одиниць енергообладнання
09:30
FPV-дрон ударив по Слов'янську: пошкоджено кафе, АЗС та житловий будинок
09:08
Армія РФ за ніч двічі вдарила по Запоріжжю: пошкоджено будинки у Шевченківському районі
08:59
ППО збила 110 БПЛА над Україною
08:22
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині — двоє загиблих та четверо поранених
08:12
В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
18:09
США та Україна обговорювали розміщення на Донбасі миротворців — ЗМІ
17:45
Антикорупційна акція у Києві зібрала близько півсотні учасників
16:40
На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
15:23
Війська РФ обстріляли Дружківку з РСЗВ: загинула пенсіонерка, трьох цивільних поранено
14:20
Росіяни атакували Дружківку КАБами та дронами: загинула людина
12:58
Вночі та вранці Краматорськ зазнав російських авіаударів
11:41
Війська РФ за добу 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області — ОВА
10:25
У Слов'янську через атаку дрона постраждали дві дівчини
09:44
У США заговорили про можливу зустріч Зеленського та Путіна — ЗМІ
17:50
Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані
17:00
Під Гуляйполем українські військові взяли в полон штурмову групу РФ
15:59
Переговори США, Росії та України в Абу-Дабі завершено: третій раунд — наступного тижня
15:13
Рятувальники ліквідують наслідки російських атак по усій Україні
14:23
Українські пілоти FPV-перехоплювачів тримають небо Донеччини під контролем
усі новини
ВІДЕО
У Луганську лунали вибухи. Фото: скриншот В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
26 січня, 08:12
Під Гуляйполем українські військові взяли в полон штурмову групу РФ Під Гуляйполем українські військові взяли в полон штурмову групу РФ
24 січня, 17:00
Кадр із відео Українські пілоти FPV-перехоплювачів тримають небо Донеччини під контролем
24 січня, 14:23
Ілюстративне фото П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
24 січня, 13:43
«Дорога смерті» на Костянтинівку: бойова логістика під постійним обстрілом «Дорога смерті» на Костянтинівку: бойова логістика під постійним обстрілом
23 січня, 23:59
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Кривому Рогу Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Кривому Рогу
23 січня, 21:00
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір