Росіяни атакували Дружківку КАБами та дронами: загинула людина

У неділю, 25 січня, у період з 04:00 до 11:10 зафіксовано серію російських ударів по Дружківці Донецької області із застосуванням КАБів та FPV-дронів.
Про це повідомляє видання «Новини Краматорського району».
«Агресор б'є по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що наразі відомо про одну загиблу (жінка 1962 р.н.) та одного пораненого (чоловік 1962 р.н.).
Раніше повідомлялося, що в суботу, 24 січня, місто Слов'янськ Донецької області знову зазнало атаки російських FPV-дронів. Постраждали дві дівчини-підлітка, які гуляли на вулиці. Обом надається медична допомога.
