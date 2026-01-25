Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росіяни атакували Дружківку КАБами та дронами: загинула людина
25 січня 2026, 14:20

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

У неділю, 25 січня, у період з 04:00 до 11:10 зафіксовано серію російських ударів по Дружківці Донецької області із застосуванням КАБів та FPV-дронів.

Про це повідомляє видання «Новини Краматорського району».

«Агресор б'є по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що наразі відомо про одну загиблу (жінка 1962 р.н.) та одного пораненого (чоловік 1962 р.н.).

Раніше повідомлялося, що в суботу, 24 січня, місто Слов'янськ Донецької області знову зазнало атаки російських FPV-дронів. Постраждали дві дівчини-підлітка, які гуляли на  вулиці. Обом надається медична допомога.

