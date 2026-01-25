Війська РФ обстріляли Дружківку з РСЗВ: загинула пенсіонерка, трьох цивільних поранено

У Дружківці внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні із життям, отримала 78-річна пенсіонерка. Фото: прокуратура Донецької області

У неділю, 25 січня, російські військові обстріляли Дружківку Краматорського району на Донеччині. Проти цивільного населення агресор використав РСЗВ «Смерч». Про це сьогодні повідомила прокуратура Донецької області.

Зазначається, що внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні із життям, отримала 78-річна пенсіонерка. Ще троє містян у віці 47, 60 та 66 років дістали осколкові поранення, мінно-вибухову травму та травматичну ампутацію стопи. Вони були на вулиці. Потерпілим надано медичну допомогу.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Раніше повідомлялося, що 25 січня, у період з 04:00 і до 11:10 було зафіксовано серію російських ударів по Дружківці Донецької області із застосуванням КАБів та FPV-дронів. Відомо про одну загиблу (жінка 1962 р.н.) та одного пораненого (чоловік 1962 р.н.).