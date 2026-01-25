Антикорупційна акція у Києві зібрала близько півсотні учасників

Протестувальники проти корупції у Києві. Фото авторки

У неділю, 25 січня, на Майдані Незалежності у Києві відбулася невелика акція проти корупції, у якій взяли участь активісти, сім'ї військовослужбовців, ветерани та представники малого бізнесу. За оцінками, біля місця проведення зібралося близько 50 осіб.



Учасники вийшли із саморобними плакатами, написаними на картоні: «Гроші на ЗСУ», «Спротив корупції», «Геть руки від ФОП». У центрі заявлених вимог — проблеми військових, ветеранів та ФОПів, а також критика корупції у владі.



Присутні заявляли, що за 35 років незалежності України жоден високопоставлений корупціонер так і не зазнав реального покарання. Як приклади називалися гучні справи з підозрами, обшуками та багатомільйонними заставами, які, за словами протестувальників, закінчуються волею для фігурантів.



«Саме проти цього ми й вийшли. Поки крадуть мільйони, отримують підозри, платять застави і залишаються на волі, військовим затримують виплати, а малий бізнес намагаються знищити новими податковими обмеженнями», — заявили громадські діячі.



Голова правління громадської організації «Спротив» Марія Барабаш наголосила, що сьогодні в Україні налічується понад 660 тисяч ФОПів, значна частина з яких — ветерани війни.



«Після фронту вони намагаються відкрити власну справу, але держава тисне на них обов'язковим ПДВ та новими податковими ініціативами, фактично знищуючи їхній бізнес», — зазначила вона.



Один із ветеранів-громадських діячів розповів, що військовослужбовці на передовій часто купують необхідне за власні кошти або за рахунок волонтерів. Він звернувся до президента України з питанням про те, коли гроші, передбачені на потреби армії, будуть використовуватись за призначенням, зазначивши, що таке ставлення деморалізує бійців.



Також під час акції виступив заступник директора Вінницького криміналістичного центру, який займається ідентифікацією військовослужбовців. Він повідомив, що ще рік тому пропонував внести зміни до кримінально-процесуального кодексу, щоби скоротити терміни ідентифікації загиблих військових, проте ця ініціатива підтримки не отримала.



За підсумками акції організатори озвучили низку вимог до влади, серед яких — спрямування коштів на потреби ЗСУ, скорочення витрат на чиновників, підвищення виплат військовим та ветеранам, скасування ініціативи щодо обов'язкового ПДВ для ФОПів та реальні вироки корупціонерам.



Організатори також повідомляли, що цього дня подібні акції відбулися в інших містах України, але не уточнили, у яких саме.

Нагадаємо, з 22 по 31 липня 2025 року у Києві проходили щоденні акції на підтримку незалежності НАБУ та САП.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»