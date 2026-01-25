США та Україна обговорювали розміщення на Донбасі миротворців — ЗМІ

Однією із ключових тем переговорів між делегаціями України, США та Росії в Абу-Дабі стало створення демілітаризованої зони на сході України. Про це повідомляє американська газета The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

Зокрема, американські та українські дипломати розглядали варіант введення миротворчого контингенту з нейтральних країн як альтернативу силам НАТО, проти яких Москва послідовно заперечує. Проте російська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим зайняла жорстку позицію щодо Донецької області.

Москва наполягає на повному виведенні українських військ та відкидає будь-які схеми міжнародної присутності, які не відповідають її умовам.

Як аргумент представник російського МЗС посилається на так звані "договореності на Алясці", нібито досягнуті між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі минулого літа.

Автори матеріалу наголошують, що для Києва будь-який компроміс щодо контролю над східними територіями буде дуже складним.

Раніше повідомлялося, що після переговорів 23-24 січня між сторонами можуть вже найближчим часом відбутися наступні зустрічі в Абу-Дабі, і від того, як вони пройдуть, може залежати те, чи незабаром зустрінуться Зеленський з Путіним.