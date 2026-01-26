Внаслідок російських обстрілів на Донеччині — двоє загиблих та четверо поранених

За 25 січня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області. Про це повідомили у Донецькій ОВА.



Одна людина загинула у Дружківці, ще одна — в Олексієво-Дружківці. Крім того, минулої доби в області отримали поранення четверо мирних жителів. У Дружківці поранено троє людей, в Олексієво-Дружківці — одна цивільна особа.



У Донецькій ОВ уточнили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жертвами бойових дій в області стали вже 3988 мирних жителів. Ще 8820 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

При цьому загальна статистика втрат серед цивільного населення Донецької області наводиться без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи, де реальні масштаби трагедії залишаються невідомими.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що війська РФ обстріляли Дружківку з РСЗВ: загинула пенсіонерка, троє цивільних поранено.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»