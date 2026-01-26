В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції

У Луганську лунали вибухи. Фото: скриншот

Вранці у понеділок, 26 січня, у тимчасово окупованому Росією Луганську лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Як зазначається, місто потрапило під атаку безпілотників. Мешканці повідомляють про сильне задимлення за межами Кам'янобродського району. Пишуть про пожежу на підстанції.



Окупаційна влада поки що не прокоментувала інцидент.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»