ППО збила 110 БПЛА над Україною

ППО збила 110 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 26 січня запустила 138 БПЛА по території України. Протиповітряна оборона збила 110 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 26 січня (з 18:00 25 січня) противник атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк, близько 90 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 110 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 21 ударного БАЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»