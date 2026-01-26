FPV-дрон ударив по Слов'янську: пошкоджено кафе, АЗС та житловий будинок

У неділю, 25 січня, Слов'янськ зазнав чергової атаки FPV-дрону.



Про те, що сталося, повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях. Внаслідок удару пошкоджено кафе, автозаправну станцію, три автомобілі та багатоквартирний житловий будинок.



За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що у неділю, 25 січня, російські військові обстріляли Дружківку Краматорського району Донецької області. Проти цивільного населення агресор використав РСЗВ «Смерч».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»



