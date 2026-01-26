Країни G7 передадуть Україні понад 6 тисяч одиниць енергообладнання

За підсумками засідання «Енергетичного Рамштайну» міжнародні партнери домовилися про масштабну підтримку української енергосистеми. Країни G7 найближчим часом передадуть Україні понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання, інформують «Новини Донбасу».



Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, передана техніка насамперед буде використана для оперативного відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок російських атак.



Крім того, партнери оголосили про додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти дозволять пришвидшити ремонтні роботи та підвищити стійкість енергосистеми в умовах постійних обстрілів.



«Дякуємо всім, хто день і ніч повертає світло, тепло та життя в громади навіть після найпотужніших ударів», — наголосила Свириденко.