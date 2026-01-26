Один постраждалий під час обстрілу міста в Краснодарському краї: спалахнув НПЗ, дрони впали на території підприємств

Слов'янськ-на-Кубані атакували дрони. Фото: скриншот

Російське місто Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю потрапило під атаку безпілотників у ніч проти 26 січня. Мешканці повідомляють про пожежу на місцевому НПЗ, а також уламки безпілотників упали на території двох підприємств. Про це повідомляє оперштаб Краснодарського краю.



Імовірно, у Слов'янську-на-Кубані атакували нафтопереробний завод, йдеться про «Слов'янськ-Еко».



Крім того, фрагменти БПЛА впали на території двох підприємств, постраждала одна людина, її госпіталізували. Також на території підприємств сталися спалахи.



Також уламки безпілотників зафіксували у Сіверському та Абінському районах. Пошкоджено лінії електропередачі, будівлі шкіл та приватні будинки, вибито вікна.



Міноборони Росії повідомило, що протягом ночі над Краснодарським краєм було перехоплено та знищено 34 українські безпілотники.



Раніше ми писали, що вночі 23 січня БПЛА атакували нафтобазу АТ «Пензанафтопродукт» у місті Пенза РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»