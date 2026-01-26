У поліції повідомили, чим РФ обстріляла Донеччину за добу

Фото: Національна поліція України.

Протягом минулої доби російські війська здійснили чергову серію атак на населені пункти Донецької області. Під ворожим вогнем опинилися Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та селище Олексієво-Дружківка. Про це повідомили у Національній поліції України.

За даними правоохоронців, по Дружківці окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Унаслідок обстрілу загинула 78-річна місцева жителька, ще троє цивільних віком від 47 до 66 років дістали поранення.

Крім того, Олексієво-Дружківку російські військові атакували керованою авіаційною бомбою КАБ-250. Внаслідок удару загинула 63-річна жінка, її 69-річного чоловіка з численними травмами госпіталізували.

У поліції також нагадали, що внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу загинули дві жінки, ще четверо людей зазнали поранень.