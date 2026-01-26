Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Зі скиту Святогірської лаври викрадено дзвони, осквернено вівтар, розкрита церковна кружка
26 січня 2026, 11:05

Зі скиту Святогірської лаври викрадено дзвони, осквернено вівтар, розкрита церковна кружка

У ніч на 25 січня 2026 року в селі Богородичному було здійснено зухвале пограбування скиту Святогірської лаври. Як повідомляє сайт УПЦ, до храму прибула група осіб на вантажному автомобілі.

Зловмисники зірвали замки, виламали двері та викрали зі дзвіниці вісім дзвонів. На місці злочину вони залишили численні недопалки. Злочинці також осквернили храм: з вівтаря були викрадені напрестольне і требне Євангелія, лампади іконостасу, свічники, розп'яття та церковне начиння.

Частину предметів, що залишилися, зловмисники розбили і розкидали. Крім того, вони розкрили церковну кружку для пожертвувань. Вранці 25 січня сторож виявив, що ворота скиту відчинені — ланцюги, на яких висів замок, були перекушені кусачками.

Двері в нижній і верхній приділи храму виявилися виламаними. Біля церкви було зафіксовано сліди коліс вантажного автомобіля та безліч людських слідів, що вказує на участь у крадіжці групи осіб.

Зі дзвіниці зникли 8 із 10 дзвонів. Злочинці скинули ковану решітку, біля центрального дзвону вагою близько 1,3 тонни відірвали язик, а другий за величиною дзвін вагою близько 600 кілограмів скинули на підлогу.

Інші, дрібніші дзвони, зловмисники спустили сходами і винесли через храм, попередньо відірвавши у них язики і залишивши їх лежати на підлозі дзвіниці.

З основної частини нижнього вівтаря храму було викрадено чотири підсвічники. Зловмисники проникли і до вівтаря, звідки винесли семисвічник, що стояв на жертовнику, розп'яття та латунний вівтарний аналой. Решта предметів у вівтарі були розкидані, лампади — розбиті.

Після виявлення наслідків пограбування братія Святогірської лаври подала заяву до відділення поліції №4 РУП ГУНП у Донецькій області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Місця
Святогірськ Богородичне
пограбування лаври
