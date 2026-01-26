Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ просунулась у Соледарській громаді Донецької області
26 січня 2026, 11:24

Армія РФ просунулась у Соледарській громаді Донецької області

OSINT-проєкт DeepState поновив інтерактивну мапу бойових дій. За даними аналітиків, підрозділи армії РФ зафіксували просування в межах Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області.

Йдеться про ділянку в районі села Оріхове-Василівка, а також про просування безпосередньо в межах самого населеного пункту. Оновлення відображено на мапі проєкту.

Скріншот: DeepState Скріншот: DeepState

«Мапу оновлено. Противник просунувся поблизу Оріхово-Василівки і в самому населеному пункті», — повідомили аналітики DeepState.

Нагадаємо, США та Україна обговорювали розміщення на Донбасі миротворців.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

