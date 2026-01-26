Як український ракетний комплекс «Корсар» опинився у «Альфі» КДБ Булорусі?

Організація BELPOL у новому розслідуванні показала фото транспортно-пускового контейнера переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар», розробленого в Україні. Стверджується, що цей знімок зроблений на території бази «Альфа» білоруського КДБ у листопаді 2022 року, пише Єврорадио.



Згідно з маркуванням, у контейнері знаходиться ракета типу КЗОФ з осколково-фугасною бойовою частиною та ударним ядром. Даний тип ракет призначений для ураження легкоброньованої техніки, стаціонарних будівель та споруд, польових укріплень, катерів, гелікоптерів, безпілотників та живої сили.



За твердженням BELPOL, "Корсар" — це досить відомий сучасний ракетний комплекс українського виробництва. Його серійне виробництво та постачання до військ розпочалися з 2017 року.



На фото добре видно пломбу на транспортно-пусковому контейнері, виконану українською мовою.

BelPol не вдалося знайти у відкритих джерелах інформацію про постачання ПТРК «Корсар» до Білорусі. У організації постало питання: як цей комплекс опинився в «Альфі» КДБ?



Ймовірно, припускає організація, його було захоплено на території України у 2022 році. Це, на думку BELPOL, означає, що група «Альфа» КДБ була безпосередньо причетна до бойових дій під час російського вторгнення в Україну.



В даний час BELPOL спільно з відповідними компетентними органами займається пошуком відповіді на це питання.



Єврорадио звернулося за додатковим коментарем до представника організації Володимира Жигаря.



Він підтвердив, що організація перевіряє здогад, озвучений у другій частині фільму «Альфа» КДБ: військовий спецназ Лукашенка».



«На початку ми пояснили, що не все можемо показати і не все можемо розповісти. Це те, що можемо. По суті, це непрямий доказ участі "Альфи" КДБ у війні», — каже Жигар.



«Просто так це не могло виявитись у них. Поряд з іншими моментами (які поки що показати ми не можемо), як я й казав раніше, 60% на 40% що так, вони [білоруські силовики, — Єврорадио] там були. Робота з нашими партнерами триває. Цього ПТРК не могло бути у Білорусі. Його не купували. І це подарунок від росіян. Наші джерела саме про це говорять», — стверджує Володимир Жигар.