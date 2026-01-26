Розвідка України назвала кількість ракет «Орєшнік» у Росії

Ракетний комплекс і однойменна балістична ракета середньої дальності «Орєшнік».

Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський повідомив про наявну кількість ракет «Орєшнік» у Росії, передають «Новини Донбасу». За оцінками СЗРУ, наразі РФ володіє не більше ніж 3–4 такими ракетами.



«Міністерство оборони Росії планує у 2026 році запустити серійне виробництво "Орєшніка" та здобути здатність виготовляти п’ять і більше ракет на рік», — зазначив Луговський.



Він підкреслив, що в «Орєшніка» більше політичного, ніж воєнного значення. За словами розвідника, ракета слугує насамперед інструментом залякування європейських партнерів і має сумнівну бойову ефективність.

Ракета середньої дальності «Орєшнік».

«Цей комплекс створений на технологіях минулого століття та потребує постійного технічного супроводу й оперативного усунення несправностей», — додав він.



Також Луговський повідомив, що СЗРУ отримує сигнали від іноземних розвідок щодо розгортання «Орєшніка» у Білорусі.



«Некоректно розкривати дані, надані партнерами, але ведеться активна взаємодія. Це дозволяє сформувати об’єктивну картину та протидіяти російській і білоруській дезінформації», — резюмував заступник голови СЗРУ.

Раніше Міноборони РФ заявило про удар «Орєшніком» по Україні. Пізніше Служба безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки (ГРУ), які збирали інформацію про наслідки ракетного удару.